Stiri pe aceeasi tema

- India le-a cerut companiilor globale sa depuna oferte pentru 110 avioane de lupta, cea mai mare comanda de acest fel din lume, potrivit Bloomberg. Fortele Aeriene din India cauta sa cumpere aeronave de lupta de un loc si de doua locuri, solicitand ca productia acestora sa se desfasoare pe…

- Peste 1.700 de militari romani, americani si francezi vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari ale armatei ruse si cu afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin cum ca sistemul antiracheta nu ar constitui un obstacol pentru noua racheta intercontinentala denumita 'Sarmat'. 'Noi, ca tara membra…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca Romania doreste sa isi completeze escadrila de avioane F-16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de astfel de aeronave. "Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- Unica drona militara a Romaniei este pierduta fara urma in Marea Neagra. De patru luni, nimeni nu stie nimic de drona subacvatica SECRIS si nici macar ministrul apararii, Mihai Fifor nu are habar de aceasta disparitie, scrie EVZ.ro, citat de Antena...

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", a scris Fifor,…

- Prezenta constanta din ultimul an a fortelor militare ale NATO in Romania este un mesaj puternic din partea Aliantei ca Marea Neagra ”va ramane o mare libera”, spune ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell.