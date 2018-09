Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul otravit cu Novichok a fost externat la trei saptamani dupa ce partenera sa, care a murit ulterior, i-a expus pe amandoi gazului neurotoxic cand s-a dat cu substanța dintr-o sticla de parfum gasita intr-un parc, scrie presa internaționala. Charlie Rowley, unul dintre cei doi britanici otraviți…

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a...

- Membri ai echipei britanice care ancheteaza cazul privind otravirea cu substanta neurotoxica Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal cred ca i-au identificat pe suspecti, a relatat joi agentia Press Association (PA), citata de Reuters. Skripal, fost agent dublu rus, si fiica sa Iulia…

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a declarat o sursa familiara cu investigatia, potrivit presei britanice,citate de agentia Reuters.

- Marea Britanie da vina pe Rusia si pentru cel de al doilea incident cu neurotoxina, cel în urma caruia o femeie a murit si un barbat este internat în stare foarte grava. Afimatia a fost facuta de ministrul Apararii de la Londra. Acesta crede ca intoxicarea celor doi - care ar fi, totusi,…

- Kremlinul si-a exprimat luni regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, Dawn Sturgess, dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic, dar a precizat ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ''destul de absurda'', relateaza agentia Reuters informeaza…

- Doua persoane au fost otravite in orașul britanic Amesbury, situat in apropiere de Salisbury, unde a avut loc atacul chimic cu ”Noviciok” impotriva fostului colonel GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia, a declarat Neil Basu, seful Diviziei de lupta contra terorismului din cadrul Scotland Yard. „Dupa…

- Cele doua persoane gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, neutotoxina cu care au fost otraviti, tot in Marea Britanie, fostul spion rus Seghei Skripal si fiica acestuia, a anuntat Politia metropolitana, scrie BBC. Cuplul, Charlie Rowley, in varsta de 45 de…