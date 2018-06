Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc, joi dimineața, in Bulgaria. 11 cetațeni romani au suferit rani ușoare și medii care au necesitat ingrijiri medicale. Zece dintre aceștia au fost transportați la o unitate medicala din zona, fiind ulterior externați la cerere pentru a-și continua calatoria.…

- Ambasada Romaniei la Sofia anunta ca urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie 2018, in apropierea localitații Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri.Romanii se intorceau dintr-o vacanta…

- Un autocar romanesc cu 48 de pasageri la bord a fost implicat joi (7 iunie) intr-un accident in apropiere de roasul Vidin din Bulgaria. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Sofia s-a deplasat la locul accidentului și la spitalul la care au fost transportate persoanele ranite pentru…

- In aceasta dimineata un accident rutier a avut loc in apropierea localitatii Vidin din Bulgaria. Un autocar inmatriculat in Romania, cu 48 de pasageri la bord a fost implicat in eveniment.Ambasada Romaniei la Sofia a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat joi intr-un accident, langa Vidin, Bulgaria, 11 romani fiind raniti usor, potrivit primelor date transmise de Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres/FOTO arhiva ziare.com)

- Sapte persoane si-au pierdut viata dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit violent cu un camion, pe un drum national din Ungaria. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat marti seara ca a activat celula de criza si a facut demersuri in regim de urgenta pe langa autoritatile locale…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.