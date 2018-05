Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei sunt date disparute, dupa ce un bloc turn cu 26 de etaje, curpins de flacari, s-a prabușit marti in centrul orasulul brazilian Sao Paulo. Incendiul ar fi izbucnit in jurul ore 01.30, la al cincilea etaj al cladirii, si s-a extins rapid la etajele superioare, scrie presa…

- Dylan McWilliams ar putea fi cu ușurința numit cel mai ghinionist turist. McWilliams a reușit sa se salveze dupa ce a fost mușcat de un rechin. El al doilea atac in mai puțin de un an. Cu noua luni in urma, Dylan a fost mușcat de cap de un urs. Anterior, turistul a fost mușcat și de un șarpe veninos.…

- Fum dens si flacari puternice au putut fi observate in apropierea satului Condrita, din municipiul Chisinau. O masina s-a transformat intr-un morman de fiare, dupa ce din regiunea motorului au izbucnit flacari. Din fericire, incendiul nu a facut victime.

- Un autobuz a fost distrus complet de flacari, pe un bulevard din municipiul Satu Mare, marti dimineata. In momentul izbucnirii incendiului, in autobuz se aflau opt persoane, care au fost evacuate imediat, potrivit Digi 24. Soferul a stins de unul singur flacarile din interior, dar focul a cuprins…

- O masina in care se aflau doi adulti si o fetita de 13 ani a cazut, duminica dimineata, in raul Olt, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi. Fata a fost salvata si se asteapta elicopterul SMURD pentru preluarea ei, insa parintii ei nu au reusit sa iasa…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- In aceasta dimineața, un autobuz a fost cuprins de flacari, in localitatea Ciceu Mihaiești. Autobuzul aparținea unei firme de transport, iar șoferul și inca o persoana care se aflau in interior s-au salvat in ultima clipa.

ISU Maramures anunta ca in cursul zilei de joi, 15 februarie, in Baia Mare a avut loc un accident de munca. Mai exact, hainele unei persoane care muncea langa Crenguta s-au aprins pe el.