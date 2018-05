Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a atacat, sambata, cu un cutit, mai multi trecatori, in centrul Parisului,in zona Operei, potrivit BFM TV. Acesta a fost ulterior impuscat de politisti. Atacatorul, care a strigat „Allah Akbar”, a ranit grav doua persoane. Surse apropiate dosarului au anuntat ca s-au inregistrat doi morti,…

- Un barbat de 61 de ani din localitatea ieseana Vladeni a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat in propria locuinta cu o substanta ce pare a fi acid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 73 de ani din Capitala a intrat, miercuri, intr-un magazin, a cerut sa vada o bijuterie si, in momentul in care vanzatoarea s-a intors cu spatele, a atacat-o cu un aparat cu electrosocuri, fiind ulterior imobilizat, anunta Politia Capitalei.

- Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 25.04.2018, a adoptat sancționarea site-ului www.timesnewroman.ro, cel care a postat un articol cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’, in data de 12 martie.

- Un vehicul a intrat intr-un grup de oameni in orașul Muenster din vestul Germaniei sambata, ucigand cateva persoane și ranind altele, scrie Spiegel Online, citat de Reuters. O sursa din domeniul securitații a declarat Reuters ca nu poate fi exclusa varianta unui atac intenționat. UPDATE 18.02 Poliția…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Un german de origine rusa in varsta de 70 de ani care voia sa protesteze impotriva primirii migrantilor a fost arestat preventiv dupa ce a atacat cu un cutit trei solicitanti de azil, in sudul Germaniei, a anuntat joi parchetul, citat de AFP.