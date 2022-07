BREAKING - Atac armat într-un mall din SUA: cel puțin trei oameni au fost uciși, iar atacatorul împușcat Trei persoane au fost ucise si alte trei ranite, duminica, de catre o persoana care a deschis focul intr-un centru comercial din statul american Indiana, au declarat oficiali locali, relateaza AFP. Potrivit primelor date, atacatorul ar fi fost impușcat de catre polițiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

