- Franța, Marea Britanie și Germania regreta decizia lui Trump de a retrage SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Mai mult, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, a declarat ca Uniunea Europeana va conserva acordul cu Iranului, in ciuda deciziei președintelui american. Donald Trump a anunțat, marți…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va comunica marti decizia sa privind acordul atomic semnat de marile puteri cu Iranul, dupa ce a cerut aliatilor europeni sa remedieze "deficientele" intelegerii, avertizand ca, in caz contrar, va renunta la acest tratat, informeaza postul CNN News.…

- Cancelarul Germaniei a sosit la Washington. Angela Merkel va avea discuții la Casa Alba cu președintele Donald Trump. Programul prevazut pentru intalnire are o durata de circa 3 ore și se va incheia cu o conferința de presa comuna.

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…

- Consilierii municipali vor vota, in ședința care va avea loc in 26 aprilie, un Proiect de hotarare privind modificarea, incepand cu anul fiscal 2019, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației in procentde…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca actiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin este "inacceptabila" si a criticat Rusia pentru ca asista impasibila la atacurile desfasurate de fortele siriene in regiunea Ghuta de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Primaria Chisinau are nevoie de un candidat UNIC din partea partidelor pro-europene. In cadrul conferintei de astazi, presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a venit cu unele declaratii. Acesta impreuna cu colegii au luat unele decizii.