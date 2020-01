Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi iranieni au iesit in strada la Teheran, sambata, pentru a protesta fata de autoritati. Ei cerut demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters. “Comandantul suprem, demisia, demisia”, au scandat protestatarii stransi in faza universitatii Amir Kabir, scriu Agepres…

- Pompeo l-a pus la curent pe Barzani cu privire la atacurile cu rachete ale Iranului asupra bazelor americane din Irak, inclusiv cea din Erbil, a precizat Ortagus in comunicat."Secretarul de stat (Pompeo) si premierul Barzani au convenit sa ramana in contact permanent in contextul evolutiei…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a prezidat luni o scurta rugaciune la Uniuversitatea din Teheran, in fata sicriului generalului Qassem Soleimani, ucis vineri intr-un atac aerian in Irak, relateaza AFP.

- Ghidul suprem iranian a condus luni o scurta rugaciune la Universitatea din Teheran in fata sicriului cu ramasitele pamantesti ale generalului Qassem Soleimani, ucis vineri intr-un atac cu drona al SUA in Irak, informeaza AFP. Avandu-i alaturi pe presedintele iranian Hassan Rouhani, presedintele…

- Hassan Rouhani, considerat un președinte moderat, a spus ca Statele Unite au comis o „grava greșeala" eliminandu-l pe generalul Soleimani, iar americanii „se vor confrunta cu consecințele acestui act criminal nu numai azi, dar și in anii viitori", relateaza CNN. Și liderul suprem iranian,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui raid aerian al forțelor armate americane, va fi inmormantat azi la Bagdad, in Irak. Funeraliile lui Qassem Soleimani vor fi publice și autoritațile irakiene au anunțat cca se așteapta la zeci de mii de oameni, a notat The Guardian.Soleimani și Abu…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați din Divizia a 82-a Aeropurtata in Orientul Mijlociu, din cauza amenințarilor sporite pentru forțele americane din regiune, a anunțat vineri 4 ianuarie, agenția de știri Reuters. Potrivit agenției de știri, mai mulți oficiali ai Pentagonului care au solicitat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a lovit vineri provincia Bushehr din Iran, unde se afla centrala nucleara a tarii, fara sa fie anuntate pagube deocamdata. Cutremurul moderat a avut loc la adancime relativ mica de 38 km, la aproximativ 50 km de centrala. “Nu s-au primit informatii despre posibile pagube…