Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur s-a produs sambata in Banat, judetul Caraș-Severin, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul vine dupa un alt cutremur neobișnuit, produs vineri seara, in județul Ialomița, cu epicentrul la Amara, la nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dimineața in zona seismica Vrancea, judetul Covasna, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, luni, la ora 18,38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs joi seara in judetul Vrancea. Seismul a fost la ora 19.16 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs miercuri in judetul Vrancea, dupa cel de noaptea trecuta, care a avut loc in județul Buzau. Seismul a fost la ora 15.16 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni, in judetul Vrancea. Seismul a fost la ora 10.02 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a avut loc la adancimea de 127 km, scrie Mediafax. Fii…