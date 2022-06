BREAKING Al doilea caz de variola maimuței diagnosticat în România ​Al doilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat oficial in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 32 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din București saptamana trecuta, iar investigațiile de laborator au confirmat astazi ca pacientul este infectat cu variola maimuței. Starea barbatului este buna și acesta va ramane in izolare, potrivit unei informari a Ministerului Sanatații. In acest caz a fost declanșata o ancheta epidemiologica pentru stabilirea contacților direcți. Primul caz de variola maimuței din țara noastra, diagnosticat ieri ​Ministerul Sanatatii anuntase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

