- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.

- Premierul Viorica Dancila a oferit mai multe cadouri Suveranului Pontif, printre care un stilou personalizat - inscriptionat cu numele Papei Francisc - seminte de legume si plante din soiuri traditionale romanesti si un puiet de mar, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conform sursei…

- Guvernul saluta celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Guvernul saluta celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, iar premierul Viorica Dancila afirma ca România, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat si la comercializare,…