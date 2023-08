Breaking! Agresor sexual, prins de polițiști în București: Bărbatul ataca femeile în lift Breaking! Agresor sexual, prins de polițiști in București: Barbatul ataca femeile in lift Polițiștii Capitalei au prins un individ care, in decurs de cateva ore, ar fi agresat mai multe femei. Barbatul intra in lift cu victimele și incerca sa profite de ele. "La data de 25 august 2023, in jurul orei 20.50, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 21 a fost sesizata, prin apel 112, de catre o femeie, in varsta de 27 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in liftul blocului in care locuiește, din Sectorul 6, un barbat ar fi agresat-o sexual. De… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fat decedat a fost gasit intr-o punga, intr-un hotel din Sectorul 5 al Caputalei. Punga a fost abandonata de catre o femeie cazata in hotel, potrivit news.ro.”La data de 20 august 2023, in jurul orei 07:20, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 17 a fost sesizata de catre…

- Un cetatean turc a fost prins de politisti in Sectorul 5 al Capitalei, avand in masina peste 230 de sticle de parfumuri suspeptibile a fi contrafacute. El este cercetat pentru contrabanda, potrivit news.ro.”La data de 31 iulie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Politistii din Bucuresti au intervenit, luni, dupa ce au fost sesizati cu privire la un conflict derulat pe o strada din Sectorul 5, intre doi barbati. O persoana care a intervenit intre cei doi scandalagii a fost ranita cu un obiect ascutit la o mana, potrivit news.ro.”Astazi, in jurul orei 12:30,…

- Scandal in plina strada, in Sectorul 5 din București. Doi barbați s-au luat la bataie in plina strada, iar un al treilea a fost chiar ranit cu un briceag, de unul din cei doi scandalagii. Cei doi barbați care se certau aveau 70 de ani, conform unor informații pe surse. Oamenii legii au mers la fața…

- Doi barbati, tata si fiu, au fost batuti, miercuri seara, de alti patru barbati, intr-un supermarket Lidl, situat in cartierul Titan din Bucuresti, iar paznicii magazinului nu au intervenit, informeaza Aktual24.Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 18:00, in supermarketul Lidl de pe strada Bratarii,…

- Cinci barbați s-au batut intr-un supermarket din Sectorul 3 al capitalei. Incidentul a fost anunțat la 112, iar doua dintre persoanele implicate a ajuns la spital.Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 13 a anunțat ca miercuri seara „a fost sesizata prin apel 112, de catre…

- Cinci barbați s-au batut intr-un supermarket din Sectorul 3 al capitalei. Incidentul a fost anunțat la 112, iar doua dintre persoanele implicate a ajuns la spital. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 13 a anunțat ca miercuri seara „a fost sesizata prin apel 112, de catre un…

- Designerul roman Stephan Pelger, in varsta de 43 de ani, a fost gasit mort in locuința sa din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința, din Sectorul 2, se afla o persoana…