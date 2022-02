BREAKING Accident tras la indigo: încă doi oameni au murit după ce au plonjat cu mașina într-un lac (VIDEO) Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit dupa ce marți au cazut cu mașina intr-un lac pe raza localitații Liteni, județul Suceava, informeaza Mediafax. Pompierii din Suceava au intervenit marți in localitatea Liteni, unde o mașina a ieșit in afara șoselei și a cazut intr-un lac. La fața locului s-a intervenit cu doua autospeciale ale ISU, un autocamion cu barca pneumatica, doua ambulante SMURD și un echipaj SAJ. Conform pompierilor, autoturismul a fost extras la mal. In interiorul mașinii au fost gasite doua persoane, un barbat și o femeie, pentru ambele fiind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

