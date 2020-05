BREAKING! Abrogarea pensiilor speciale este neconstituțională Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarile Inaltei Curți de Casație și Justiție și a Avocatului Poporului impotriva legii prin care au fost abrogate toate pensiile speciale cu exceția celor cin Armata și Ministerul de Interne, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul CCR. Potrivit acestora, decizia a fost luata cu unanimitate de voturi pe motive de procedura, judecatorii nemaidezbatand fondul legii. Cu alte cuvinte, toate pensiile speciale raman in vigoare. Camera Deputatilor a adoptat, pe 28 ianuarie, cu 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri, in sesiune extraordinara, proiectul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

