BREAKING! A murit Cornelia Catanga! Avea COVID

Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in showbizul romanesc. Cornelia Catanga a stins din viața, vineri dimineața, la varsta de 63 de ani. Artista de muzica lautareasca era internata in spital cu Covid-19. Cantareața a suferit un stop cardio-respirator pe fondul infecției cu COVID-19, la Spitalul Universitar din Capitala, transmite…

- Doliu in lumea muzicii romanești! Celebra cantareața de muzica de petrecere Cornelia Catanga s-a stins din viața in urma unui stop cardiorespirator, dupa ce a fost internta la Spitalul Universitar din Capitala, infectata cu coronavirus. Mara Banica este cea care a facut anunțul tragic pe Internet și…

- Doliu in lumea muzicii lautaresti. Indragita artista Cornelia Catanga a murit, azi dimineata, la Spitalul Universitar din Bucuresti. Managerul spitalului a confirmat informatia. Articolul A murit Cornelia Catanga. Cantareața s-a stins in aceasta dimineata, la Spitalul Universitar din Capitala apare…

- Doliu in lumea muzicii lautaresti. Indragita artista Cornelia Catanga a murit, azi dimineata, la Spitalul Universitar din Bucuresti. Managerul spitalului a confirmat informatia. Anuntul a fost facut de jurnalista Mara Banica, pe Facebook. „Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita,…

- Cunoscuta cantareața de muzica lautareasca Cornelia Catanga a murit, vineri dimineața, in spital. Aceasta era infectata cu Covid-19. Cornelia Catanga avea 63 de ani. Artista era sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar din Capitala. ”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita,…

- Indragita artista Cornelia Catanga a incetat din viața. Vestea trista a fost data de artista Mara Banica, cea care a explicat faptul ca Cornelia Catanga a facut un stop cardio respirator, care s-a suprapus infecției cu Covid-19. Cornelia Catanga era internata la Spitalul Universitar din Capitala.…

- Potrivit Romania TV, in aceasta dimineata, la ora 05.00, Cornelia Catanga, celebra interpreta de muzica lautareasca, a murit. Aceasta era in spital infectata cu Covid. Cornelia Catanga avea 63 de ani.Cornelia Catanga s a nascut in anul 1958, in satul Zeletin, judetul Buzau si este nepoata violonistei…

- Scriitorul Nicolae Dabija a trecut la cele veșnice. Vestea trista a fost data de catre apropiații sai pe Facebook.Nicolae Dabija a fost internat in seția terapie intensiva la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala, fiind bolnav de COVID-19. Nicolae Dabija avea 72 de ani.