BREAKING A murit Aurel Vainer, fostul președinte al Federației Comunităților Evreiești din România UPDATE Ora 12:59 Alexandru Muraru, consilier al premierului pe probleme de xenofobie și antisemitism: ”E o pierdere importanta pentru spațiul public romanesc pentru ca domnul Vainer a fost o personalitate nu doar a comunitații evreiești, dar a spațiului public romanesc. A fost ultimul președinte al comunitații evreiești supraviețuitor al Holocaustului. Are și meritul de a fi unul dintre cei care au cotribuit esențial la introducerea pe agenda publica romaneasca a memoriei Holocaustului și, de asemenea, atat timp cat a fost și reprezentantul comunitații culturii mozaica in Parlament, a avut numeroase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

