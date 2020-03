Stiri pe aceeasi tema

- Au fost raportate inca 13 decese ale unor persoane confirmate cu noul corinavirus.Toate cele 13 persoane cu varsta cuprinsa intre 40 si 80 de ani au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, in mai multe sectii, dupa cum urmeaza, nefrologie, boli interne, chirurgie plastica, gastroenterologie.Decesele…

- Decesul cu numarul 14, al unei persoane cu COVID-19, a fost inregistrat in Romania. Este vorba despre un pacient de 52 ani, infectat cu coronavirus, internat in Spitalul Județean de Urgența Suceava. The post Al 14-lea deces al unei persoane cu coronavirus, in Romania appeared first on deBanat.ro - spune…

- Romania: Inca trei persoane infectate cu noul coronavirus au murit Foto: Arhiva/ MApN Au fost înregistrate înca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungând la 11, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. …

- Situația incepe sa se agraveze in Romania, dupa ce numarul deceselor incepe sa se inmulțeasca. Numarul total al victimelor a ajuns la 11. Cele mai recente trei cazuri sunt: Barbat, 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data deces: 22/03/2020Femeie, 80…

- Ziarul Unirea CORONAVIRUS: Situația din Alba – 87 de persoane in carantina, 1261 autoizolate la domiciliu CORONAVIRUS: Situația din Alba – 87 de persoane in carantina, 1261 autoizolate la domiciliu Cazurile de coronavirus confirmate s-au inmulțit in Romania, in principal in ultimele zile, numarul lor…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca luni dimineața a fost inregistrat cel de-al patrulea dece in Romania, al unei persoane la care s-a confirmat infectarea cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie de 72 de ani, , internata de vineri la Spitalul Județean de Urgența Suceava.