BREAKING! 391 de cazuri noi la 7831 de teste 391 de cazuri noi au fost confirmata in ultimele 24 de ora, iar cifra este raportata la cele 7831 de teste inregistrate in ultima zi. Ministrul Tataru a declarat, imediat dupa anunțul cifrei, ca ne vom confrunta cu ”o creștere accentuata in urmatoarea perioada”: ”Suntem in creștere de trei saptamani”, a mai adaugat ministrul Sanatații. Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienți vindecați și 1.106 pacienți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 5 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 19 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1750. In intervalul 04.07.2020 (10:00) – 05.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 19 decese (11 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienți vindecați și 1.106 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. Pâna astazi, 1.750 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul…

- 420 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 12.371 de teste prelucrate, iar alte 21 de decese au fost raportate. 224 pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 28.166, iar numarul deceselor la 1.708. Este a doua…

- Autoritațile anunța, duminica, 23 de decese și 291 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore, din 7.291 de teste prelucrate. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana duminica, in Romania, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- De la ora 10 a intrat in vigoare un nou cod portocaliu de vreme rea, valabil pentru 24 de ore. Avertizarea a fost instituita de Administrația Naționala de Meterologie. Sunt afectate zonele: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau, Caraș-Severin, Cluj,…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud au fost inregistrate inca trei noi cazuri de CoVid-19, iar alte cinci persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 198 de noi cazuri de imbolnavire, 225 de persoane au fost declarate…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud s-au inregistrat 4 noi cazuri de imbolnavire de CoVid-19, insa niciun caz de vindecare și niciun deces. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 196 de noi cazuri de imbolnavire, 190 persoane vindecate, dar și 15 decese. Potrivit…

- Inca doi bistrițeni au fost confirmați, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectați cu noul coronavirus, totalul ajungand astfel in județ la 78 de persoane cu CoVid-19, dintre care 12 cazuri sunt declarate vindecate. De asemenea, peste 1.600 de persoane se afla in izilare la domiciliu sau carantina instituționalizata.…