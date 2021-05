Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 50 de noi cazuri de infectare la Constanta. In intervalul 10.05.2021 10:00 ndash; 11.05.2021 10:00 au fost raportate 101 decese 54 barbati si 47 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Brasov, Caras…

- Pana astazi, 28.109 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 29.04.2021 (10:00) – 30.04.2021 (10:00) au fost raportate 138 de decese (66 barbați și 72 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- 1.850 de romani au aflat ca au COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar 138 au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani. Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Aproape 140 de mii de elevi de școala generala s-au inscris in programul Ministerului Educației pentru ore remediale, cei mai mulți din Iași, Argeș și Bacau. La aceștia se adauga 90 de mii de liceeni care recupereaza lacunele din pandemie prin programul ROSE. Nevoia este insa mult mai mare: datele de…

- In intervalul 12.03.2021 (10:00) – 13.03.2021 (10:00) au fost raportate 79 de decese (39 barbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Constanța, Covasna, Dambovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița,…

- De astazi au fost deschise 73 de cabinete noi in care oamenii se pot vaccina impotriva Covid-19. Noile centre apar in contextul in care din 15 martie incepe etapa a III-a a campaniei de vaccinare in Romania. „Procesul de vaccinare va incepe din data de 15 martie, iar capacitatea de vaccinare a fiecarui…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), potrivit anunțului facut sambata de autoritați. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi,…

- Pana astazi, 19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 12.02.2021 (10:00) – 13.02.2021 (10:00) au fost raportate 48 de decese (27 barbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bacau,…