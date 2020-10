Stiri pe aceeasi tema

- Clujul și Salajul sunt singurele județe din Romania care au depașit rata de infectare 4. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre direcțiile de sanatate publica, la nivelul municipiului București și al județelor. Conform graficulului realizat…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.Citește și: Adriana Saftoiu PULVERIZEAZA listele PNL: Oameni fara cultura minimala, dar au știut sa vorbeasca…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat joi de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.69, în scadere fata de ziua de miercuri.

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.81. In ultimele 24 de ore, in Capitala s-au inregistrat 744 de cazuri noi.Clujul este primul județ din Romania unde…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.17, in ușoara scadere fața de ziua de ieri cand a fost 3.51.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la…

- Coronavirus Romania. "ATENȚIE!! In municipiul Brașov nivelul de raspandire al noului coronavirus (COVID19) este ridicat - peste 3 la o mie de locuitori! MASCA este obligatorie in spațiile deschise și in cele inchise. Școlile iși vor desfașura cursurile online. Activitatea in INTERIOR a restaurantelor,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.51.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom sta linistiti'…

- "Vom avea multe cazuri de coronavirus, dar nu neaparat severe. Adica se mentin acele forme medii si severe, dar nu e nici o diferenta fata de ceea ce s-a intamplat la inceputul pandemiei",avertizeaza medicul Adrian Marinescu. Acesta spune ca o solutie pentru a scapa de virus este testarea…