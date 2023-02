Stiri pe aceeasi tema

- Gary Williams a fost majordom pentru regi, celebritați de la Hollywood, personalitați publice și miliardari. Intrebarea care i se pune mereu este „Mai sunt majordomi in ziua de azi?”. Acum are propria școala de majordomi la Londra. Gary Williams a dezvaluit pentru Insider ce inseamna sa fii martor la…

- Curtea de Apel din Timișoara a dat, in 2021, o sentința definitiva care prevede ca proprietarii de animale de companie, care locuiesc la bloc, trebuie sa ceara și sa primeasca acordul vecinilor. Deoarece legislația romana nu este clara din acest punct de vedere, sentința aceasta poate fi folosita ca…

- ”Razboiul din Ucraina, cresterea preturilor gazelor, materiilor prime si dinamica din piata muncii vor continua sa afecteze industria globala in 2023. Majoritatea companiilor vor prioritiza eficientizarea si reducerea costurilor, in acest an, iar jucatorii din logistica si curierat vor fi in masura…

- Programul ‘Rabla local’, asteptat de anul trecut de cei care au masini vechi, dar nu au bani pentru una noua, va incepe luna viitoare. Potrivit acestui program, posesorii de rable ar urma sa primeasca 3.000 de lei daca vor casa masina. Nu sunt obligati sa cumpere una noua, ca in cazul programului clasic…

- Insoțitoarea de zbor impartașește in mod regulat trucurile ei de vacanța cu internauții de pe TikTok. Ea spune ca, de fiecare data cand calatorește, iși lasa un pantof in seiful din camera de hotel. Majoritatea oamenilor iși depoziteaza obiectele de valoare și documentele in seiful hotelului. Adesea…

- Angajatii britanici ai companiei organizeaza miercuri prima greva din Marea Britanie. Ei cer salarii mai mari si se plang de conditiile impuse de sefi la locul de munca. Aproximativ 300 de angajati au iesit in strada la depozitul Amazon din Coventry, a anuntat sindicatul GMB. Ei sunt nemultumiti de…

- TikTok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori la nivel global. Sunt peste 100 de milioane de conturi active doar in Europa. Este probabil rețeaua sociala care a inregistrat cea mai rapida creștere a numarului de utilizatori, iar Romania este pentru TikTok a doua cea mai mare piața din Europa Centrala.…

- Pentru ceremonia de premiere de la finala Cupei Mondiale din Qatar, oficialii țarii arabe au apelat și la mai multe stewardese ale companiei aeriene Qatar Airways, pentru a aduce medaliile și trofeele. Acesta și-au facut apariția pe scena, in uniforma vișinie a companiei aeriene, iar apoi au inmanat…