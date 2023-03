Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT Timișoara, in timp ce ridica doua colete expediate din Spania, in... The post Flagrant la firma de curierat: tanar reținut cand a ridicat 37 de kilograme de cannabis appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat de 24 de ani a fost retinut miercuri, 8 martie, de procurorii DIICOT Timisoara, acuzat ca a trimis in Romania mai multe bagaje cu 37 de kilograme de canabis, in urma unei calatorii in Spania, potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis joi, 9 martie. Potrivit procurorilor, barbatul a mers…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut de procurorii DIICOT Timisoara dupa ce a trimis in Romania, in urma unei calatorii in Spania, mai multe colete care contineau 37 de kilograme de cannabis. Barbatul a fost prins in flagrant de politisti chiar cand ridica drogurile de la curier, potrivit…

- Un barbat din Timișoara risca ani grei de inchisoare, dupa ce a incercat o afacere cu iz penal. Individul a cumparat 37 de kilograme de droguri din Spania, pe care le-a expediat, ulterior, spre Romania in trolere, prin intermediul unei firme de curierat. A fost prins, in flagrant, exact in momentul…

- Ikea este in plin scandal la Timișoara, dupa ce a oferit o leafa de 1800-2000 lei, plus bonuri de masa, unde se pregatește sa deschida cel de-al treilea magazin.Magazinul trebuia deja sa fie deschis, dar nu s-au gasit 250 de angajați la aceste salarii, considerate extrem de mici. Un internaut a analizat…

- Subiectul schimbarii orei ridica multe controverse. In prezent, aproximativ 60% dintre țarile lumii nu dau inainte ceasul de doua ori pe an. La sfarșitul anului trecut, inca doua țari au abolit o data pentru totdeauna ora de vara. Cu toate acestea, in Europa, inclusiv in Austria și Romania, ceasurile…

- Tatal și fiica urmau sa imparta in mod egal banii proveniți din vanzarea hașișului (rezina de cannabis). Cele aproximativ 5 kilograme de hașiș au fost aduse din Spania in Romania de catre barbat, la solicitarea fiicei lui. Tanara a fost depistata in flagrant, vineri seara, de polițiștii SCCO Arad, in…

- TikTok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori la nivel global. Sunt peste 100 de milioane de conturi active doar in Europa. Este probabil rețeaua sociala care a inregistrat cea mai rapida creștere a numarului de utilizatori, iar Romania este pentru TikTok a doua cea mai mare piața din Europa Centrala.…