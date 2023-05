Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Caraș-Severin au prins un șarpe de aproximativ un metru și jumatate ascuns intr-o mașina. In urma unui apel prin sistemul unic de urgența 112, jandarmii au intervenit pentru a extrage, in siguranța, reptila, care a fost vazuta de proprietarul autoturismul sub capota.La sosirea echipajului,…

- Au fost momente bizare la ieșirea dintr-un supermarket din Adelaide, Australia. Un barbat a fost surprins in timp ce infuleca, desculț, pulpe de gaina crude, direct din caserola pe care o cumparase. Dupa cum era de așteptat, fotografia a devenit virala pe internet. „Miroase a Salmonella de aici”, a…

- Un barbat de 72 de ani a fost lovit de o mașina, la volanul caruia se afla un șofer de 40 de ani. S-a intamplat, astazi, pe bulevradul Ștefan cel Mare din centrul Capitalei. Pietonul traversa strada neregulamentar. Potrivit poliției, victima a fost transportata la spital.