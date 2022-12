Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Wednesday a devenit unul dintre cele mai populare serii de pe Netflix. Este inspirat din filmul „Familia Addams” și combina doua genuri, intr-unul singur: o poveste clasica, pentru adolescenți, combinata cu un complot, bazat pe mister și crima. Vrei sa știi ce personaj din Wednesday ești, in…

- Paul Anghel scrie pe Facebook mai multe recomandari pentru parintii care cumpara cadouri pentru copii, de Mos Nicolae, printr-o scrisoare catre Mos Nicolae. ”Draga mosule, te rog ca atunci cand te hotarasti sa iti umpli tolba ta cea minunata cu cadouri pentru copii care, bineinteles ca au fost cuminti,…

- La cateva ore de la inaugurarea Pasajului Domnești, primul giratoriu suspendat peste Centura Capitalei, un șofer a fost surprins cand a intrat in intersecție pe sensul greșit. Incidentul a fost surprins de camera de bord a mașinii din spate. In imagini se vede cum șoferul unui Volkswagen Passat argintiu…

- Municipiul Cluj-Napoca cheltuie in acest an aproape 1,2 milioane de lei pe iluminatul festiv. Cluj-Napoca se numara astfel intre orașele care cheltuie cel mai mult pe beculețele de Craciun in anul 2022. Asta in timp ce de cateva luni administrația Boc a vorbit constant despre reducerea bugetelor din…

- Potrivit datelor publicate de o companie de bilete pentru vacanta pentru perioada 15 septembrie -1 decembrie 2022, Italia, Marea Britanie și Spania, țari in care exista comunitați mari de romani, dar și care sunt alese frecvent de turiști, conduc in topul celor mai populare destinații din Europa in…

- O femeie care a cheltuit mai mult de 70.000 de lire sterline pe tatuaje și are peste 98% din corp acoperit cu cerneala a vazut cum ar arata fara niciun tatuaj- și a descris aspectul drept „basic”. Amber Luke a aparut intr-un episod al emisiunii Transformed, unde expertii au folosit machiaj pentru a…

- Aproape jumatate dintre romani urmaresc sport, meciuri și competiții pe smartphone, iar 6 din 10 romani se uita la fotbal pe telefon Aproape jumatate dintre romani urmaresc sport, meciuri și competiții sportive pe smartphone, iar 6 din 10 romani se uita la fotbal pe telefonul mobil, potrivit unui sondaj…

- O femeie din Targu Mureș acuzata ca și-a insușit in luna august suma de 21.800 de lei, bani ramași blocați intr-un bancomat dupa ce un barbat i-a depus, este cautata de politisti, care cer ajutorul populatiei pentru a o gasi. Politia Judeteana Mures a anuntat miercuri seara, 14 septembrie, ca este in…