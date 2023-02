Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre angajații aflati pe traseu ai unei firme din Romania fost platit cu bani de jucarie, bancnotele false fiind inserate printre cele autentice, informeaza Curiera Transport Solutions intr-un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe 31 ianuarie, „unul dintre curierii aflati pe traseu a fost platit…

- Un angajat al firmei Curiera Transport Solutions aflat pe traseu a fost platit cu bani de jucarie. Bancnotele false au fost inserate printre cele autentice, precizeaza un comunicat. Banii falși imita foarte bine materialul din care sunt confecționate bancnotele originale, fiind aproape identice,…

- Un curier a incasat plata ramburs pentru o comanda livrata, fara sa banuiasca macar ca ceva nu este in regula. Banii erau, insa, amestecati: printre bancnotele reale, in valoare de 100 de lei, fusesera strecurati bani de jucarie. Desi materialul acestora din urma il imita pe cel adevarat, un detaliu…

- Practica este greu de identificat intrucat bancnotele care se folosesc in cadrul jocurilor de tip „Monopoly” imita aproape perfect bancnotele reale.Singura diferenta este ca pe cele de jucarie este scris „Play Money”, adica „Bani de joc”.Compania de curierat a anunțat ca ieri, 31 ianuarie, unul dintre…

- O firma de curierat anunța ca marți, 31 ianuarie, unul dintre curierii aflați pe traseu a fost platit cu bani de jucarie.Bancnotele false au fost inserate printre cele autentice. Banii falși imita foarte bine materialul din care sunt confecționate bancnotele originale, fiind aproape identice, aspect…

- Angajatii britanici ai companiei organizeaza miercuri prima greva din Marea Britanie. Ei cer salarii mai mari si se plang de conditiile impuse de sefi la locul de munca. Aproximativ 300 de angajati au iesit in strada la depozitul Amazon din Coventry, a anuntat sindicatul GMB. Ei sunt nemultumiti de…

- „Prietena mea are o colecție de peste 50 de hanorace de la alți barbați.” Un barbat a recunoscut ca nu se simte foarte bine dupa ce a aflat ca iubita lui are peste 50 de hanorace de la alți barbați in dulapul ei – iar prietenii ii incurajeaza sa se desparta de ea. In timp... View Article

- Un barbat din Canada a calatorit pana in Romania pentru o vacanța, alaturi de soția sa. La finalul experienței, canadianul s-a oprit la un restaurant din interiorul aeroportului, pentru a degusta pentru ultima data celebri mici. Insa, se pare ca cei doi au ramas dezamagiți dupa ce au platit un preț…