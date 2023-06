Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bacau s-a laudat pe rețeaua de socializare cu numarul mare de pastravi pe care a reușit sa ii prinda intr-o zi și a pus și o poza care sa ii dovedeasca spusele. In loc de aprecieri, a primit vizita comisarilor Garzii de Mediu.

- Pe grupul de Facebook „Friends of Barshaw Park”, mai multe persoane au scris ca un barbat iși aduce șerpii in parcul respectiv și ii lasa sa se incalzeasca la soare. Cațiva oameni ne-au contactat ingrijorați ca cineva ar aduce șerpi in parc. S-a raportat ca, recent, 20 de șerpi au fost aduși de catre…

- Nu e bine sa postezi tot ce faci pe rețelele de socializare. Fiindca te poți trezi cu autoritațile la ușa și ești bun de plata la final. A aflat asta tarziu un pescar care a postat o serie de fotografii pe Facebook, in cautare de Like-uri. Doar ca „imaginile din aceasta postare sunt preluate in urma…

- Garda de Mediu Bacau a intervenit in urma unei sesizari primite de la un utilizator de pe rețeaua de socializare Facebook, referitoare la o persoana ce practica pescuitul recreativ. Individul in cauza, care se autointitula “pescar sportiv”, a fost depistat ca a prins un numar excesiv de exemplare de…

- Un chestionar distribuit in școli de Institutul Național de Sanatate Publica a fost utilizat pe post de sperietoarea in mai multe campanii online, neasumate insa oficial. In postari pe Facebook distribuie și de partidul AUR și de senatoarea Diana Șoșoaca, s-a sugerat faptul ca statul roman face un inventar…

- Senatorul Vlad Mircea Pufu a publicat, pe pagina sa personala de Facebook, un videoclip in care a prezentat drumul catre Vulcanii Noroioși. In videoclipul senatorului se poate observa degradarea drumului care duce catre unul dintre principalele obiective turistice din Buzau.”Drum bun, pe drum prost!…

- Primarul PSD din Smardan, Tulcea, a batut si sechestrat comisarii Garzii de Mediu, veniti in control la ferma fiului sau, se arata intr-o postare pe Facebook a Garzii de Mediu. In postare nu este identificat partidul primarului si nici numele acestuia, dar presa locala arata ca e vorba de Vasile Petrica…

- Peste 30 de tone de deseuri, oprite la intrarea in Romania de politistii de frontiera, in ultimele 24 de ore.Politistii de frontiera din judetul Bihor, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii de Mediu, nu au permis, in ultimele 24 de ore, intrarea in tara a doua TIR-uri…