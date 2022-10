Stiri pe aceeasi tema

- Unui politist i s-a recomandat oficial sa urmeze cursuri de caligrafie. Unul dintre procesele verbale completate de acesta a fost atacat de contravenient pe motiv ca era absolut ilizibil. Judecatorii au reusit totusi sa-l descifreze. Alexandru C. fusese sanctionat pentru ca ar fi depasit limita legala…

- Printre nemultumirile ridicate de politistii locali in proces se afla si cea cauzata de faptul ca politistii locali care utilizeaza autovehiculele Politiei Locale trebuie sa sustina o evaluare similara unei testari pentru obtinerea permisului auto. "Tribunalul va constata ca nu exista o discriminare…

- Tribunalul Constanta a decis in prima instanta achitarea Marianei Mircea, instanta concluzionand ca nu exista probe ca fostul edil a savarsit infractiunile.Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au finalizat cercetarea specifica in apelul dosarului in care Mariana Mircea, fost primar al orasului…

- Haos in magazinele din Croația, in ziua intrarii in vigoare a deciziei Guvernului de a limita preturile la anumite produse, a declarat un membru al Asociatiei micilor retaileri croati. „Am scos sambata de pe rafturile magazinului meu toate produsele pentru care guvernul a limitat preturile, pentru ca…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dispus recent incetarea procesului penal in doua dosare de mare coruptie, fara a mai astepta dezlegare de la Instanta suprema pe o chestiune de drept privind retroactivitatea deciziilor Curtii Constitutionale privind prescriptia faptelor. Pe 25 octombrie, Completul…

- Un cuplu de pensionari din Germania și-a dat in judecata vecinii de alaturi din cauza unui cocoș foarte activ, care canta de aproximativ 200 de ori pe zi. Spun ca nu se pot odihni si ca zgomotul produs de Magda, pasarea „vorbareata”, poate fi comparat cu o strada cu trafic intens. Friedrich-Wilhelm,…

- Dupa o bine-meritata vacanța, matinalii de la Virgin Radio Romania, Veronica Trandafir și Andrei Niculae se intorc pentru cel de-al doilea sezon de Breakfast! Pentru a marca acest moment, incepand de joi (1 septembrie, ora 7:00), pana vineri (2 septembrie, ora 19) vom fi ON AIR intr-un nou maraton,…

- Pe lista celor care l-au dat in judecata pe activistul de mediu Daniel Bodnar se afla, mai nou, și un polițist. Marian Marteniuc, din Radauți, incadrat la Poliția orașului Solca, l-a acționat in judecata pe cale civila pe Daniel Bodnar și ii cere, printre altele, daune morale de 20.000 de ...