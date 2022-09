Stiri pe aceeasi tema

- O firma cu un angajat a caștigat licitatia pentru intreținerea a 14 drumuri județene din Cluj. Contractul are o valoare de 100 de milioane de lei. Compania din Bistrita are o vechime de sase ani si, in 2021 a avut o cifra de afaceri de un milion si jumatate de lei, cu un singur angajat. Contractul…

- Inca o asociatie intercomunitara ieseana intra pe piata proiectelor locale mari. Aparent, bugetul anual de 5 milioane de euro nu e un castig cantitativ, pentru ca banii vin direct proportional din visteriile comunitatilor membre ale Zonei Metropolitane Iasi. In schimb, e de asteptat o coordonare mai…

- Un barbat din Olanda a fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru spalare de bani, dupa ce poliția a gasit intr-un apartament din centrul orașului Eindhoven 12,5 milioane de euro puși in pungi de supermarket. Zakaria S., de 36 de ani, omul din spatele afacerii necurate, și-a aflat marți, 6 septembrie,…

- Bibliotecile au eliberat anul trecut 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane volume mai puțin fața de anul 2020 și cu 16,9 milioane volume mai puțin decat in anul 2019, anunța INS. Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a insumat 11,4 milioane persoane, cu 3,5 milioane persoane mai mult fața…

- Antrepriza de Reparații și Lucrari (ARL) Cluj va beneficia de suma de 71,5 milioane pentru intrținerea drumurilor județene din zona Turda – Campia Turzii! Consiliul Județean (CJ) Cluj a semnat

- Charles Leclerc (24 de ani), care a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, a fost jefuit de ceasul sau, in valoare de doua milioane de euro, scrie digisport.ro Totul s-a intamplat in timp ce acorda autografe, in a doua zi a Paștelui catolic, in Italia,…

- Lucrarile de modernizare a doua drumuri județene din Cluj, in lungime de 84 de kilometri, vor fi mai scumpe cu aproximativ 16 milioane de euro, in comparație cu momentul primei estimari a costurilor.

- Lucrarile de modernizare la doua drumuri județene din Cluj, aproximativ 84 de kilometri, vor fi mai scumpe cu 16 milioane de euro. Banii vor fi platiți de Consiliul Județean și de vina pentru aceasta creștere ar fi noile prețuri la materiale, manopera, utilaj și transport.