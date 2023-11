Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Kent care a zgariat cu cheia mai multe mașini de lux din cartierul ei si-a argumentat gestul in fata instantei. Ea a spus ca a vandalizat vehiculele dupa ce a suferit de efectele menopauzei. Sue Williams, de 62 de ani, a distrus opt ​​vehicule, inclusiv un Mercedes și un Range Rover Vogue,…

- Incidentul s-a produs, sambata, pe o strada din municipiul Radauti, in momentul in care doua masini au intrat in coliziune, iar una dintre ele a ricosat pe trotuar, lovind o femeie și pe copilul mic al acesteia aflat in carucior, informeaza Monitorul de Suceava.„Una dintre masini a ricosat pe trotuar,…

- Modificari posibile la ”Rabla” și ”Rabla plus”. Ministrul Mediului: ”Va trebui sa discutam daca mai cumparam mașini foarte scumpe” Ministrul Fechet a anunțat ca ar putea fi aduse mai multe modificari programelor ”Rabla” și ”Rabla plus”. Una dintre schimbari ar putea viza valoarea maxima a unui autoturism…

- Un pieton a fost accidentat in cursul zilei de duminica, 28 Octombrie 2023, pe strada Exercitiu din municipiul Pitesti.Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti s a stabilit ca, un barbat, de 26 de ani, din Vedea, care conducea un autoturism pe…

- O captura impresionanta de droguri a fost realizata recent in județul Caraș-Severin, lasand comunitatea locala și autoritațile in stare de șoc. Polițiștii au dezvaluit ca au descoperit o adevarata livada de plante de canabis, inghesuite in ghivece, numarand peste 100 de exemplare. Aceasta descoperire…

- Accident grav in Popesti Leordeni! La nici o luna de la accidentul șocant din 2 Mai, in urma caruia doua persoane au fost ucise dupa ce un tanar in varsta de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de pietoni, scena se repeta in Popești Leordeni. Un sofer beat si drogat a omorat o femeie dupa ce a intrat…

- Un șofer in varsta de 59 de ani, care era beat și drogat, a lovit o femeie și a intrat cu mașina in cinci autoturisme care erau parcate pe strada, in Popești Leordeni, din județul Ilfov. Femeia, care avea 56 de ani, a murit, a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat.

- Vijeliile fac prapad la final de vara. La Satu Mare, un acoperiș a fost smuls de vant și doborat peste doua mașini parcate. Furtuni violente au fost in mai multe județe din țara, iar atenționarile meteorologilor s-au extins pentru estul țarii.