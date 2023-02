Stiri pe aceeasi tema

- Exista un nou sistem de inteligența artificiala de la Google care poate genera muzica urmarind o descriere text. Gigantul din domeniul cautarii și publicitații a numit acest sistem „MusicLM”. Intr-o lucrare academica publicata la 26 ianuarie anul trecut, cercetatorii Google descriu MusicLM ca fiind…

- O femeie din Bangladesh in varsta de 22 de ani a trecut granița inot pentru a se casatori cu iubitul ei din India. Krishna Mandal l-a cunoscut pe Abhik Mandal pe Facebook și s-a indragostit. Deoarece Krishna nu avea pașaport, ea a ales sa treaca ilegal granița. sursa foto: Twitter Potrivit surselor…

- India va depași China in acest an și va deveni cea mai populata țara din lume. Va fi nevoita sa se adapteze noii structuri demografice, pentru a susține cererea de pe piața muncii. Probabilitatea ca populația Indiei sa o depașeasca pe cea a Chinei in cateva luni a crescut marți, cand oficialii chinezi…

- Chinezii trec sub semnul Iepurelui. Anul Nou chinezesc 2023 incepe pe data de 22 ianuarie și se termina pe 9 februarie 2024. Zodia ȘOBOLAN Horoscopului chinezesc al Șobolanului 2023, prevede mult succes pe majoritatea planurilor pe care le ai in vedere, pentru acest an. Odata ce vei gasi o cale de…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit ca, in cazul angajatilor care lucreaza cu un monitor, angajatorul trebuie sa le furnizeze ochelari de vedere sau sa le deconteze costul acestora, dar nu sub forma unui spor general la salariu. Decizia a venit dupa ce un angajat al Serviciului pentru…

- Potrivit miscarii care promoveaza saptamana intensa de munca, concentrata in doar 4 zile pe saptamana, s-ar fi obtinut satisfactii de la angajati si antreprenori, precum si venituri mai mari. De cateva luni, 70 de companii din Marea Britanie experimenteaza saptamana scurta de lucru, adica nu mai lucreaza…

- Un german de 41 de ani, care a caștigat la sfarșitul lunii septembrie 10 milioane de euro la loterie, iși cauta o soție impreuna cu care sa se bucure de bani. Fost muncitor la o fabrica din Dortmund, Kursat Yildirim, care este fiul unor emigranți turci, și-a dat demisia imediat dupa ce a incasat premiul...…

- Casa in care a locuit celebra curtezana din Bucureștiul secolului al XX-lea Mița Biciclista a fost recondiționata și este pregatita sa intre in circuitul cultural al orașului. Dupa 80 de ani, casa Miței Biciclista se deschide cu un Mare Bal, cu numere de magie, tarot și muzica specifica vremii in care…