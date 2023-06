Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment ce pare desprins direct din filmul Idiocracy, doi dintre cei mai puternici oameni de pe planeta au picat la o intelegere pentru un duel fizic. Elon Musk si Mark Zuckerberg si-au aruncat glumite, aluzii si insulte pe Twitter de luni bune, culminand cu invitatia la o lupta in cusca. Elon…

- Printul William al Marii Britanii si sotia sa, Catherine, se afla intr-o vizita surpriza in Iordania cu ocazia nuntii printului mostenitor Hussein bin Abdullah cu logodnica sa saudita Rajwa Al Saif, informeaza DPA.William si Kate se numara printre membrii familiilor regale din toata lumea prezenti…

- Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires Index. Miliardarul american, proprietar al Twitter de mai mutle luni, are o avere de 192 de miliarde de dolari. Elon Musk recupereaza acest titlu…

- Elon Musk și-a adaugat in programul sau de munca și funcția de CEO la Twitter. Deși a anunțat recent un succesor pentru acest post, slujba este in prezent a lui și ramane in același timp și CEO-ul Tesla și SpaceX. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii ataca dezlanțuit: al treilea val de atacuri asupra…

- Fanii i-au cerut actorului Ryan Reynolds sa ia masuri legale dupa ce asemanarea lui a fost folosita intr-o reclama generata de Inteligența Artificiala (AI) pentru Tesla .Saptamana aceasta, consilierul financiar și YouTuber Kevin Paffrath – cunoscut sub numele de „Meet Kevin” – a devenit viral pe…

- Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a criticat in mod deschis conducerea companiei de catre Elon Musk, intr-o serie de postari pe retelele sociale, scriind ca "totul a luat-o razna" si ca Musk "ar fi trebuit sa renunte" la achizitie, relateaza CNBC. Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare…