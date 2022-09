Stiri pe aceeasi tema

- Google i-a trimis din greșeala un sfert de milion de dolari unui barbat, blogger și inginer, iar acesta spune ca a așteptat aproape o luna sa primeasca un raspuns de la companie. Sam Curry a postat acum cateva zile un mesaj pe Twitter in care spune ca gigantul tehnologic i-a transferat in cont 149.999…

- Profit maxim cu investitii minime. Un sofer din Capitala, decis sa faca economii, a gasit reteta succesului: si-a pus masina la treaba cat timp este la serviciu. Asa impusca doi iepuri dintr-un foc: scapa de tarifele uriase de parcare din centru si face si un ban cinstit. Șoferul: „De cand au inceput…

- Aplicatiile de iPhone pentru Facebook si Instagram folosesc un browser propriu, care urmaresc toate actiunile utilizatorilor dupa ce acestia dau click pe un link, inclusiv introducerea unor date sensibile, precum parolele si datele cardurilor. O analiza realizata de Felix Krause, un dezvoltator independent,…

- Un barbat din Croația incalca legea de mai bine de 30 de ani. El planteaza copaci in orașul sau natal, Zagreb, pe terenuri publice, dar acțiunea sa este ilegala, spun autoritațile. „Robin Wood” din Zagreb, așa cum mai este cunoscut, nu se lasa intimidat. Copacii sai vor contribui la reducerea poluarii…

- Departamentul de resurse umane al celui mai mare producator de mezeluri din Chile, Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), i-a virat din greșeala unui angajat 165.398.851 de pesos chilieni (peste 180.000 de dolari) luna trecuta, in loc de cei 500.000 de pesos (542 de dolari), cat era salariul. Acum,…

- Departamentul de resurse umane al celui mai mare producator de mezeluri din Chile, i-a virat din greșeala unui angajat 165.398.851 de pesos chilieni (peste 180.000 de dolari) luna trecuta, in loc de cei 500.000 de pesos (542 de dolari), cat era salariul.

- Un barbat din Chile care in luna mai a primit accidental 286 de salarii in loc de 1 a disparut fara urma, dupa care și-a transmis demisia printr-o firma de avocatura, deși inițial a spus ca va returna banii platiți in plus.

- Curtea Suprema de Justiție din SUA a anulat cauza Roe vs. Wade, punand capat la aproape jumatate de secol de drept la avort in Statele Unite, scrie The Guardian. Fostul președinte, Barak Obama, a scris pe Twitter ca este „un atac la libertatea esențiala a milioane de americani”. Milioane de femei din…