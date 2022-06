Stiri pe aceeasi tema

- ”Vor fi impozitate aceste pensii ( speciale nr). Nu cred ca avem alta solutie, daca vrem sa fim onesti si sa spunem ca a fost o forma de compensare pentru cei care au unele restrictii in timpul activitatii, cum sunt si parlamentarii si magistratii, mai ales, dar cand ajungi la o pensie de peste 20.000…

- Departamentul de resurse umane al celui mai mare producator de mezeluri din Chile, i-a virat din greșeala unui angajat 165.398.851 de pesos chilieni (peste 180.000 de dolari) luna trecuta, in loc de cei 500.000 de pesos (542 de dolari), cat era salariul.

- Un barbat din Chile care in luna mai a primit accidental 286 de salarii in loc de 1 a disparut fara urma, dupa care și-a transmis demisia printr-o firma de avocatura, deși inițial a spus ca va returna banii platiți in plus.

- Primaria a virat in conturile unui barbat suma de 360.000 de dolari. Mai exact, este vorba despre intreg bugetul de ajutor anti COVID-19. Individul a ramas șocat pentru cateva clipe dupa ce și-a vazut conturile pline, ulterior nu a mai stat mult pe ganduri și s-a folosit de bani așa cum a considerat.…

- Fermierii din Romania se plang ca, in ultima vreme, nu mai gasesc oameni și nu au pe cine sa angajeze, deși ofera salarii mari. Se ofera salarii enorme, insa nu exista persoane doritoare sa munceasca pentru fermieri. „Le dam salarii, le dam condiții si daca nu-i convine ceva, zice: maine plec. Cauta-ti…

- Un barbat din Iowa, SUA, a caștigat de loterie de 1 milion de dolari, dupa ce funcționarul de la care a cumparat biletul a imprimat greșit numerele. Josh Buster, 40 de ani, bucatar de profesie, a cumparat de la o agenție doua bilete pentru extragerea Mega Millions din 15 aprilie, transmite digi24.ro…

- Un barbat a primit o suma fabuloasa de aproape jumatate de milion de dolari dupa ce și-a dat in judecata compania pentru ca i-a organizat o petrecere surpriza. Kevin Berling a caștigat 450.000 de dolari din proces, unde a argumentat ca adunarea la birou pentru ziua lui de naștere i-a provocat stres…

- Elon Musk a depus o oferta de preluare a Twitter, la un preț de 54,20 dolari pe acțiune, respectiv o suma totala de peste 40 de miliarde de dolari, pe care miliardarul spune ca vrea sa o plateasca in numerar, potrivit Le Figaro. Pentru acționarii Twitter, aceasta oferta ar reprezenta o prima de 54%…