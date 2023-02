Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles a caștigat toate cele patru premii Brit Awards la care a fost nominalizat, inclusiv „Cel mai bun album”, „Cel mai bun artist” și „Cel mai bun act pop/R&B”. Spectacolul a fost deschis cu As It Was, hitul pentru care a caștigat premiul „Cantecul anului”. Styles i-a mulțumit, de asemenea,…

- Gary Williams a fost majordom pentru regi, celebritați de la Hollywood, personalitați publice și miliardari. Spune ca oamenii sunt fascinați sa afle lucruri despre meseria lui și ca prima intrebare care i se pune mereu este "Mai sunt majordomi in ziua de azi?". Acum are propria școala de majordomi la…

- Au trecut cinci ani de cand SpaceX a trimis in spațiu mașina personala a lui Elon Musk, vehiculul Tesla fiind de atunci intr-o calatorie fara sfarșit prin sistemul solar, scrie CNN. De luni, 6 februarie, mașina sport se afla in spațiu de o jumatate de deceniu. La data aniversarii trimiterii sale in…

- Un important expert in OZN-uri a avertizat ca extratereștrii „nu vin cu ganduri de pace”, dupa ce și-a petrecut 45 de ani investigand potențialele apariții extraterestre. Malcolm Robinson a scris zece carți despre extratereștri și a descris modul in care ei arata. Unul dintre cei mai importanți specialiști…

- Pentru prima data in istoria fotbalului, un arbitru a aratat cartonașul alb. S-a intamplat in Portugalia, in timpul meciului de fotbal feminin dintre Benfica și Sporting. In regulamentul Federației Portugheze de Fotbal se precizeaza faptul ca arbitrul poate folosi cartonașul alb pentru scoaterea in…

- Și starurile de la Hollywood au trecut prin perioade dificile. The Rock s-a intors in magazinul din care obișnuia sa fure. El a dezvaluit intr-o postare pe Instagram ca obișnuia sa fure ciocolata dintr-un magazin 7-Eleven cand avea 14 ani pentru ca nu-și permitea sa o cumpere. Pentru a-și indrepta greșelile,…