[BREAKFAST] Curiozitatea zilei: Cine a descoperit laptele?

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ceremonia de premiere de la finala Cupei Mondiale din Qatar, oficialii țarii arabe au apelat și la mai multe stewardese ale companiei aeriene Qatar Airways, pentru a aduce medaliile și trofeele. Acesta și-au facut apariția pe scena, in uniforma vișinie a companiei aeriene, iar apoi au inmanat…

- Au disparut jumarile cu scandal de 120 de lei kilogramul. Cat costa produsele tradiționale de la targul de Craciun din curtea Ministerului Agriculturii. La eveniment se vand produse atestate de catre minister ca fiind tradiționale, iar prețurile lor sunt mai mari decat al celor din magazine. A fost…

- Royal Mint a lansat o moneda de 50 de pence pe care apare trenul Hogwarts Express din povestea ,,Harry Potter” creata de autoarea J.K. Rowling, scrie BBC. Moneda de colectie Hogwarts Express este, de asemenea, ultima moneda de 50 de pence pe reversul careia apare portretul reginei Elisabeta a II-a.…

- Incendiile devastatoare din ultimii trei ani din California au pus in pericol numarul limitat de sequoia gigantici. Oamenii de stiinta cloneaza acesti arbori uriasi si ii planteaza mai la nord, unde schimbarile climatice ar putea crea conditii de crestere adecvate. O echipa de horticultori experti foloseste…

- Un sondaj recent realizat in SUA a scos la iveala faptul ca oamenii simt cu adevarat ca incep sa imbatraneasca la varsta de 42 de ani. Aceasta e varsta la care oamenii incep sa observe semnele imbatranirii, iar cel mai mult cantaresc durerile articulare (39%), aparitia unor afectiuni cronice precum…

- Hackerii sunt tot mai mulți și tot mai bine pregatiți, avand in vedere ca traim in era tehnologiei și inșelatoriile s-au mutat demult in mediul online. Pot sa va sparga conturile de pe aplicații sau platforme sociale in doar cateva secunde. Aplicația WhatsApp este una dintre țintele preferate ale infractorilor…

- Netflix a anunțat sambata ca Henry Cavill va parasi „The Witcher”, unul dintre serialele sale fanion, acesta urmand sa fie inlocuit in sezonul 4 al seriei de un alt actor emblematic, in timp ce el este considerat favorit sa preia rolul lui James Bond. Compania americana de streaming a anunțat oficial…

- Hainele potrivite te pot face sa te simți mai bine cu tine insați/uți, in timp ce hainele alese greșit te pot face sa te simți neadecvat, iți pot da dureri și chiar te pot face sa te simți de-a dreptul rau. Modurile in care hainele te pot rani și imbolnavi sunt numeroase și este bine... View Article