Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare, Bing, insa primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- Primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare Bing. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- Pe masura ce inteligenta artificiala generativa este implementata pe scara larga, firme de consultanta precum Accenture si Deloitte vor castiga cota de piata fata de firmele de IT din India precum Infosys si Wipro, pe termen scurt, au declarat analistii companiei de brokeraj, intr-o nota adresata clientilor.…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…

- Instituțiile importante au adaugat noi reguli care prevad ca utilizarea inteligenței artificiale reprezinta trișare, iar unii studenți au fost deja prinși folosind acest software. Insa un expert in inteligența artificiala a avertizat ca universitațile se afla intr-o „cursa a inarmarii” pe care nu o…

- Microsoft este in discuții pentru a investi 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania deținatoare a software-ului de inteligența artificiala ChatGPT, ca parte a finanțarii care va duce la o evaluare a firmei de 29 de miliarde de dolari, relateaza publicația Semafor, ce citeaza persoane familiare cu…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…