- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca data fiind situatia din Ucraina, toti cetatenii ucraineni circula gratuit cu trenurile CFR, pe o perioada nedeterminata. Pe langa faptul ca cetatenii ucraineni care fug din calea razboiului pot circula gratuit cu trenurile CFR, pe perioada nedeterminata,…

- In aceasta perioada v-am pregatit un program puțin mai diferit. Am decis sa lasam rubricile cu care v-am obișnuit și glumele și am incercat sa devenim o voce a celor care sufera in aceasta perioada. Am ales sa va informam și sa ajutam cum putem noi mai bine, prin al treilea microfon care este pentru...…

- In perioada 1-2 martie, in Republica Moldova se va afla Helga Schmid, secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). In perioada, 2-3 martie, in Republica Moldova vor sosi Josep Borrell, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica…

- Alte 586 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care opt in regiunea transnistreana, iar 21 de cazuri in randul refugiaților. Din numarul total șase sunt asociate cu contact in afara țarii: 5 - Ucraina, 1 - Romania.

- Sute de moldoveni s-au mobilizat de la primele ore ale diminetii pentru a le da o mana de ajutor refugiatilor din Ucraina. Acestia au cumparat produse de prima necesitate si le-au adus la Asociatia "Casa Buna" din sectorul Buiucani al Capitalei.

- In condițiile in care județul Maramureș este una din porțile principale de intrare in țara a refugiaților din Ucraina, Spitalul Județean de Urgența Baia Mare este pregatit cu tot ce este nevoie pentru a veni in ajutorul persoanelor refugiate care au nevoie de asistența medicala. La nivelul autoritaților…