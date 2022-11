Stiri pe aceeasi tema

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti, 8 noiembrie, sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca directorul general si principalul actionar al celui mai valoros producator de automobile electrice este mai preocupat de reteaua de socializare…

- In timp ce Elon Musk este foarte concetrat pe reorganizarea companiei Twitter, un acționar al Tesla l-a acționat in judecata pentru ca in 2018 a incasat un pachet salarial de 56 de miliarde de dolari.

- Masura ii afecteaza pe majoritatea angajatilor care fac parte din organizatia Incredere si Siguranta a Twitter, informeaza News.ro. Aceștia nu vor mai putea aborda si disciplina conturile de utilizatori care incalca regulile Twitter privind discursurile instigatoare la ura si dezinformarea, cu exceptia…

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, relateaza AFP, citata de Agerpres. Dupa luni de rasturnari de situatie, cel mai bogat om din lume l-a concediat imediat pe seful Parag Agrawal…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, "a mirosit" o noua oportunitate de a valorifica produse ciudate, lansand un parfum numit "Burnt Hair" (Par Ars), despre care a spus ca in cateva ore a vandut 10.000 de sticle, pentru a castiga un milion de dolari, relateaza Reuters. "Cu un nume ca al meu (Musk inseamna…

- Odata cu o mare putere tehnologica vine și o mare responsabilitate politica, noteaza The Economist . Ca șef al Tesla, cel mai valoros producator de mașini din lume, și al SpaceX, a doua cea mai valoroasa companie „unicorn” din lume, Elon Musk este o legenda in afaceri. Ca talentat specialist in tehnologie,…