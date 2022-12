Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii sunt tot mai mulți și tot mai bine pregatiți, avand in vedere ca traim in era tehnologiei și inșelatoriile s-au mutat demult in mediul online. Pot sa va sparga conturile de pe aplicații sau platforme sociale in doar cateva secunde. Aplicația WhatsApp este una dintre țintele preferate ale infractorilor…

- Daca inflatia din Europa de Vest ar urma sa fie „imblanzita", conform celor mai multe prognoze, in decurs de un an, in randul specialistilor se contureaza temeri din ce in ce mai mari ca Europa Centrala se va confrunta cu cresteri accelerate de preturi pentru ceva mai mult timp, potrivit unei analize Euractiv.…

- Opt romani din zece au intenția de a face cumparaturi de Black Friday și tot atația consumatori din țara noastra se așteapta ca ofertele de discount sa fie de cel puțin 30% din prețul inițial, potrivit unui studiu realizat de Revolut și Dynata, in octombrie 2022, printre consumatorii din Europa, inclusiv…

- Instagram a incetat sa funcționeze corect, potrivit independent.co.uk, care scrie ca unui numar mare de persoane le-a fost blocat accesul la contul de pe platforma. Utilizatorii nu au putut sa se conecteze și au primit in schimb un mesaj care indica faptul ca le-a fost suspenat contul. Aplicația se…

- Potrivit datelor publicate de o companie de bilete pentru vacanta pentru perioada 15 septembrie -1 decembrie 2022, Italia, Marea Britanie și Spania, țari in care exista comunitați mari de romani, dar și care sunt alese frecvent de turiști, conduc in topul celor mai populare destinații din Europa in…

- Piața de pariuri online din Romania este reglementata de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, fiecare site trebuie sa obțina licența ONJN clasa I pentru a putea accepta jucatori intr-un mod legal. Majoritatea caselor de pariuri din Romania sunt de fapt case de pariuri internaționale, care au obținut…

- Sindicatul polițiștilor Europol scrie despre ”un nou caz halucinant ieșit la suprafața la IPJ Mureș. Este vorba despre șeful Poliției Orașului Iernut, care a recurs la o aplicație descarcata la „liber” din magazinul de aplicații și pe care a instalat-o pe telefonul mobil de serviciu pe care polițiștii…

- Laura Vass a fost un nume in industria muzicii de petrecere din Romania. Spunem a fost pentru ca acum este cunoscuta sub numele de Laura Bruma și a renunțat la numele de scena pe care il avea atunci cand a devenit cunoscuta alaturi de Sorinel Copilul de Aur.