- La Virgin Radio Romania Breakfast, vrem sa vorbim despre Oameni de bine! Astfel, dam startul unei noi campanii și ne propunem sa va povestim despre oamenii care nu pot sa stea nepasatori la ceea ce se intampla in Ucraina, oamenii care din puținul lor iși rup pentru a-i ajuta pe cei in nevoie și despre…

- Razboiul cu Ucraina continua și s-a ajuns deja la cea de-a cincea zi de bombardamente. Sute de mii de familii au nevoie de ajutor și spera ca atacurile rusești sa inceteze. Mai mulți copii l-au implorat pe Vladimir Putin sa puna stop acestei lupte

- In municipiul Radauti au fost amenajate doua spatii incalzite, cu peste doua sute de paturi, pentru a gazdui persoane venite din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in conditiile in care traficul dinspre Ucraina creste si temperaturile exterioare au scazut. Prefectul de Suceava,…

- Tot mai mulți oameni din județul Alba ne arata ca vremurile grele prin care trec vecinii noștri ucrainieni scot la lumina tot ce e mai bun din noi. Impresionata de momentele dificile prin care trec oamenii refugiați din calea razboiului, administratorul unei pensiuni din Miraslau a oferit unei familii…

- FOTO: Refugiați care trec prin județul Alba cu trenul, așteptați de oameni, cu alimente. Momente emoționante Familii de refugiați ucraineni care au trecut prin județul Alba, calatorind cu trenul, au fost așteptați in mai multe stații de catre oameni care le-au oferit alimente, apa, fructe și produse…

- Criza cauzata de invazia Rusiei asupra Ucrainei se adancește, iar specialiștii spun ca orașul Kiev, capitala Ucrainei, ar urma sa cada in mainile Rusiei in urmatoarele zile. Clujenii pun și ei umarul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe familii de refugiati din Ucraina au ajuns si in judetul Botosani. Acestia au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina si rataceau in zona unei benzinarii din Saveni. Au fost gasiti de un botosanean care i-a cazat la doua pensiuni din judet.

- Pe parcursul nopții trecute, la centrul Moldexpo au fost cazate 65 de persoane venite din Ucraina. Locuitorii capitalei au adus haine, produse alimentare, apa, ceai, iar in aceasta dimineața va fi comandat dejunul prin serviciul catering. Potrivit primarului capitalei, Ion Ceban, la Centrul de Cazare…