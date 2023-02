Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai batrana dansatoare din buric din Marea Britanie spune ca inca mai poate dansa la 82 de ani. De fapt, Tina Hobin crede ca acesta este secretul pentru o viața lunga și sanatoasa. De o jumatate de secol ea invața femeile acest dans stravechi și nu are de gand sa renunțe inca la țambalurile... View…

- Un nou proiect legislativ menit sa interzica fumatul in spațiile publice pentru o categorie importanta de romani tocmai a trecut de Senatul Romaniei. Printre altele, acesta prevede amenzi de pana la 500 de lei pentru cei care nu se conformeaza. Tinerii romani de pana la 18 ani nu vor mai avea voie sa…

- Tzanca Uraganu și-a deschis o shaormerie in urma cu doua luni, iar primele nereguli au fost deja gasite. Aurotitatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a decis ca afacerea celebrului manelist sa fie inchisa. Manelistul a adaugat ca temperatura in cazul tuturor sosurilor trebuie sa fie una cuprinse…

- Un urs negru din statul american Colorado a gasit atat de fascinanta o camera de supraveghere lasata in padure de administratorii unui parc natural incat a sfarsit prin a-si face 400 de „selfie-uri”, scrie BBC. Camera, montata pe o carare folosita des de animale, se activeaza atunci dand detecteaza…

- O fetița le-a cerut polițiștilor dintr-un orașel din Rhode Island sa testeze fursecurile lasate pentru Moș Craciun și morcovii pentru renii de la sania Moșului. Mai precis, sa analizeze probele ADN, pentru ca batranelul cel darnic sa fie identificat fara greș. Iar polițiștii și-au luat rolul in serios.…

- In perioada pandemiei, Ion Țiriac și-a cumparat un domeniu in Africa, in valoare de 5,5 milioane de euro. Alte 2 milioane de euro ar fi mers spre extinderea unui lac natural in zona. In Namibia, Ion Țiriac are la dispoziție doua vile luxury pentru oaspeți, opt bungalouri și piscina. De acolo se organizeaza…

- De multe ori aruncam vina ca suntem plictisiți pe persoanele de langa noi, cand de fapt problema poate fi chiar la noi. Avem nevoie de plictiseala pentru a trai mai bine. Dar social media o distruge. Plictiseala . Starea mentala de care te lovești mereu și pe care o alungi atunci cand te conectezi la...…

- Fanii Taylor Swift sunt incantați, deoarece este confirmat ca vedeta pop va regiza primul ei lungmetraj pe baza propriului scenariu original. Megastarul pop, in varsta de 32 de ani, a scris un scenariu original care va fi produs de Searchlight Pictures, care a stat in spatele unor filme caștigatoare…