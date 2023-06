Stiri pe aceeasi tema

- Noile tehnologii schimba peisajul muncii intr-un ritm fara precedent. O analiza a World Economic Forum arata ca pana in 2027, vor fi create 69 de milioane de locuri de munca la nivel global – dar se asteapta ca 83 de milioane sa dispara, ceea ce va dulce la un deficit de 14 milioane, scrie CNBC....…

- Continua „telenovela” din Argeș, unde șeful postului de poliție de la Schitu Golești și ajutorul sau, o tanara agenta, ambii casatoriți cu altcineva, au fost surprinși in toiul unei scene amoroase petrecute noaptea, chiar la locul de munca. Cei doi iși continua relația și s-au plans ca soțul femeii,…

- Potrivit Codului Rutier 2023, șoferii pot primi intre 870 și 1.160 de lei amenda, daca mizeria de pe geam obstrucționeaza vizibilitatea.Totuși, amenda ramane la latitudinea polițistului rutier. In lege nu e specificat exact cat de curat trebuie sa fie geamul. Insa e important sa nu obstrucționeze vizibilitatea.Codul…

Codul Rutier a fost schimbat recent, dupa ce Guvernul a adoptat hotararea nr. 130/2023 prin care a fost modificat si completat Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din Romania.

- Codul Rutier a fost schimbat recent, dupa ce Guvernul a adoptat hotararea nr. 130/2023 prin care a fost modificat si completat Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din Romania.

- Doi romani care se aflau in Austria intr-un autoturism cu numere de inmatriculare din Romania au abordat un tanar motociclist austriac pentru a-i solicita ajutor in a le schimba niște lei in euro. Escrocii i-au povestit tanarului austriac ca sunt in tranzit și au ramas cu mașina in drum fara combustibil.…

- Pe internet, se dau tot mai multe țepe. Vanzarea cainilor de rasa reprezinta un mod de inșelaciune tot mai des intalnit. Oamenii comanda de pe Olx, de exemplu, o anumita rasa și se trezesc acasa cu un alt caine, fara pedigree și fara carnet de sanatate, scrie adevarul.ro. Maria este din Sibiu, insa…

- Cel mai scump soi de lamai din lume este cultivat și in orașul Lushnja din centrul Albaniei, a relatat Radioteleviziunea albaneza. Soiul, care poarta numele de „caviar de lamaie” este originar din Australia și se vinde cu 87 de euro pe kilogram atunci cand este comandat in restaurante celebre, scrie…