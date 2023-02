Stiri pe aceeasi tema

- Vali Vijelie a facut rumoare cu steaua sa de pe celebra strada a vedetelor de la Hollywood, insa acum un vlogger face lumina in acest caz. Iata cum a reușit cantarețul sa o obțina și cat ar fi platit pentru aceasta „decorație”.

- Vali Vijelie și-a surprins fanii din țara cand a postat o fotografie cu ceea ce parea a fi o stea cu numele lui pe Hollywood Walk of Fame. Potrivit datelor oficiale, o astfel de stea poate fi cumparata pentru suma uriașa de 55.000 de dolari. Totuși, nu ar fi fost cazul manelistului, pentru ca suma platita…

- Juliette Lamour, in varsta de 18 ani, a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, informeaza News.ro, care citeaza BBC. „Plangeam – lacrimi de bucurie – desigur”, a spus Juliette Lamour, vineri, la Ontario…

- Romanii vor incasa bani pe sticle goale. Tanczos Barna, ministrul mediului, a anunțat ca, de la 30 noiembrie 2023, Compania RetuRO are obligația de a porni sistemul de returnare a ambalajelor care vor fi reciclate, urmanda sa apara, tot atunci, si primele puncte unde cetațenii le vor putea returna și…

- Mult? Puțin? Nu mai conteaza asta. Conteaza faptul ca regina Beyonce s-a intors și nu oricum. Hai sa aruncam un ochi peste ce s-a intamplat in weekend, in Dubai. Beyonce a urcat pe scena hotelului de lux Atlantis the Royal din Dubai in acest weekend, susținand un concert privat pentru deschiderea resortului.…

- Persoanele care calatoresc fara sa aiba un titlu de calatorie valabil sau fara vreun document care sa arate ca au dreptul sa mearga gratuit vor primi o amenda din partea controlorilor STB care este cuprinsa intre 300 și 500 de lei. De asemenea, vor fi sancționate și persoanele care va impiedica personalul…

- Au disparut jumarile cu scandal de 120 de lei kilogramul. Cat costa produsele tradiționale de la targul de Craciun din curtea Ministerului Agriculturii. La eveniment se vand produse atestate de catre minister ca fiind tradiționale, iar prețurile lor sunt mai mari decat al celor din magazine. A fost…

- Royal Mint a lansat o moneda de 50 de pence pe care apare trenul Hogwarts Express din povestea ,,Harry Potter” creata de autoarea J.K. Rowling, scrie BBC. Moneda de colectie Hogwarts Express este, de asemenea, ultima moneda de 50 de pence pe reversul careia apare portretul reginei Elisabeta a II-a.…