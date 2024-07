Stiri pe aceeasi tema

- “Național-liberalii sunt singurii care au dovedit ca pot apara cota unica și pilonul II de pensii, singurii care au sprijinit concret microintreprinderile și fermierii”, a declarat recent președintele PNL, Nicolae Ciuca.

- Banca Transilvania a semnat un acord cu BRD Societe Generale, pentru achiziția BRD Pensii private (Pilonul II), informeaza Bursa de Valori București, intr-un comunicat. Managementul BT, identificata in piața cu simbolul bursier TLV, a anunțat oficialii BVB ca a ,,ajuns la un acord cu francezii de la…

- Intr-un climat economic caracterizat de incertitudini și fluctuații, romanii par sa iși fi gasit un refugiu sigur in fondurile de pensii private. La finalul lunii aprilie 2024, activele fondurilor de pensii facultative din Romania au atins valoarea impresionanta de 5,05 miliarde de lei, marcand o creștere…

- BRD Finance IFN SA este in curs de vanzare, proces declanșat la 31 martie, de grupul BRD din care face parte, iar activitatea urmeaza sa inceteze. BRD Finance, controlata in proportie de 49 la suta de BRD-SocGen si 51 la suta de SG Financial Services Holding, este prezenta pe piata din Romania din aprilie…

- Cea mai mare banca din Cipru, Bank of Cyprus, spune ca și-a vandut afacerile din Ucraina și participația la o banca romaneasca pentru a ajuta la reducerea riscului și la imbunatațirea fluxului de numerar pentru creditorul cu probleme. Bank of Cyprus a finalizat vanzarea operațiunilor sale cu pierderi…

- Fondurile de pensii private obligatorii, Pilonul II, administrau active care totalizau 135 miliarde de lei, la sfarșitul trimestrului unu din 2024, arata statisticile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii martie, portofoliul era in crestere cu 30,7 la suta, fata de nivelul inregistrat…

- Administratorii fondurilor de pensii private obligatorii – Pilonul II – au platit peste doua miliarde de lei participanților la sistem, in perioada 2008 – 2023, potrivit statisticilor publicate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Sumele acumulate din cotizațiile virate…

- Vorbim despre romanii care au optat sa iși agoniseasca banii pentru pensia privata din Pilonul 2 la fondul de pensii Vital. Ei bine, acesta a investit și intr-un gigant tehnologic care a avut recent o creștere semnificativa pe bursa. Un milion de romani sunt acționari fara sa știe la gigantul olandez…