BRD s-a autodenuntat la Parchet: A dat mita in cadouri functionarilor Casei de Sanatate BRD si sapte angajati din echipa Adelei Jansen, directorul executiv de resurse umane, au depus un autodenunt la Parchet in care recunosc ca au dat mita in cadouri mai multor functionari din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru a fi returnati mai repede banii pe care statul ii datora bancii pentru concediile medicale ale angajatilor.



Informatia a fost dezvaluita de Profit.ro, insa nu este precizat nici despre ce fel de cadouri este vorba si nici care e intervalul de timp in care s-a perpetuat aceasta practica ilegala.



Publicatia anunta ca si la nivelul BRD… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al transporturilor a anuntat ca suspenda - incepand din 10 decembrie - zborurile operate de catre companii americane catre toatele orasele cubaneze - cu exceptia Havanei -, penalizand astfel si mai mult un sector turistic vital insulei, relateaza AFP. Departamentul Transporturilor…

- Start-up-ul ceh GLAMI a inregistrat o crestere de 8 ori a veniturilor in ultimii 4 ani, devenind cel mai mare motor de cautare online de moda din Europa. GLAMI ocupa locul 20 in topul companiilor europene premiate anul acesta in cadrul ceremoniei Deloitte's Technology Fast 50.GLAMI a fost…

- Twitter a transmis, marti, ca adresele de e-mail si numerele de telefon incarcate de utilizatori pentru a raspunde cerintelor de securitate ale paltformei au fost folosite ... "din neatentie" in scopuri publicitare. Reteaua de micro-blogging a spus ca eroarea a fost indreptata incepand din…

- Seful Partidului Poporului (OeVP), fostul prim-ministru austriac Sebastian Kurz, a carui formatiune s-a plasat pe primul loc in alegerile anticipate de la 29 septembrie, a fost mandatat oficial, luni, de presedintele austriac Alexander Van der Bellen cu formarea noului guvern, insa negocierile se anunta…

- Promovarea Bursei la statutul de piata emergenta de catre Agentia FTSE Russell va dinamiza investitorii locali, iar volumele tranzactionate ar putea creste cu 50%, a declarat, vineri, Horia Gusta, director general Certinvest. "In momentul in care ai lichiditate mai mare, pentru ca ai mai multi…

- Google a castigat un proces cu un consortiu de 200 de publisheri din Germania, care cerea companiei americane sa plateasca drepturi de autor pentru continuturile lor preluate din 2013 si pana in prezent. Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie unei majorari a veniturilor realizate din vanzarile de gaze naturale, informeaza AFP. Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat…