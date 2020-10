Stiri pe aceeasi tema

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii invita institutiile financiare nebancare sa participe in noul program guvernamental de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE. Perioada inscrierii in program este cuprinsa…

- 15 banci sunt dispuse sa acorde credite pentru “Noua casa”. Cat trebuie sa fie salariul. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a semnat acorduri cu 15 banci pentru a da credite prin programul Noua Casa, varianta decisa de Guvern pentru a inlocui Prima Casa. Dumitru Nancu, director…

- 15 banci au semnat acorduri cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pentru a da credite prin programul Noua Casa. Aceasta este varianta decisa de Guvern pentru a inlocui Prima Casa. Dumitru Nancu, directorul Fondului, spune ca interesul pentru de Noua Casa este mai mare decat pentru…

- Ziarul Unirea Programul Noua Casa, mai interesant pentru banci decat Prima Casa: Cat trebuie sa caștige un roman care acceseaza un credit pentru o locuința 15 banci au semnat acorduri cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pentru a da credite prin programul Noua Casa, varianta decisa…

- "Noua Casa" are un plafon mai mult decat dublu fata de cel din programul anterior "Prima Casa". Este insa valabil doar in cazul cumpararii unei locuinte mai noi de 5 ani. In cazul acestui tip de credit, avansul creste pana la 15 la suta. Chiar si asa, persoanele care vor sa achizitioneze…

- „Noua Casa” va incepe pe 15 august. Normele de aplicare vor fi aprobate saptamana viitoare. Programul „Noua Casa” va fi operational la 15 august, in conditiile in care normele de aplicare vor fi aprobate saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, a afirmat miercuri Dumitru Nancu, directorul general al…

- Programul „Prima Casa“ se transforma in „Noua Casa“. Statul va garanta si credite pentru locuinte noi de pana la 140.000 de euro. Precum si credite pentru locuinte vechi, de pana la 70.000 de euro. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a adus o serie…

- Programul 'Prima Casa' va disparea. Mai exact, acesta se va modifica, fiind complet diferit fața de varianta actuala. Guvernul aloca un plafon mai mare de fonduri pentru cei care vor sa iși ia o casa.Programul guvernamental „Prima Casa”, modificat prin programul „O casa, o familie”, devine…