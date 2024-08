Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inchis luni in scadere cu 0,40%, la 18.588,28 puncte, pe fondul unei lichiditati a pietei de 61,5 milioane lei (12,37 milioane euro), sub jumatate din media anuala din 2024. Indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare a inchis in…

- Meta Estate Trust, companie de tip holding din sectorul imobiliar, care acționeaza ca un portal intre piața imobiliara și piața de capital, a inregistrat un profit net de doua milioane de lei, in trimestrul unu 2024, arata datele furnizate Bursei de Valori București (BVB). Veniturile totale ale companiei…

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- Conpet a inregistrat in primele trei luni din 2024 un profit net de 12,96 milioane lei, in scadere cu 28,1% comparativ cu cel obtinut in perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Transportatorul național de gaze Transgaz, a anunțat pentru primul trimestru al acestui an un profit net de 262,8 milioane de lei, in creștere cu 113% fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- Oil Terminal a obtinut, in primul trimestru din 2024, un profit net de 28,43 milioane lei, cu 21,5% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- BRD a inregistrat un profit net de 326 milioane RON, in trimestrul I, in scadere de 4,67 la suta, potrivit raportului transmis de banca Bursei de Valori București (BVB). Profitul brut al grupului BRD a atins 455 milioane lei, in T1 2024 (+6,5% comparativ cu T1 2023), iar raportul cost-venit a fost…