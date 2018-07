Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Rosca, locul 260 WTA, beneficiara a unui wild card, a fost invinsa, marti, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, de jucatoarea americana Claire Liu, locul 170 WTA, venita din calificari, in primul tur al BRD Bucharest Open, informeaza news.ro.Liu s-a impus dupa un meci care a durat doua ore.…

- Mihaela Buzarnescu va juca in turul al doilea contra slovacei Tamara Zidansek, locul 93 WTA. Irina Bara o va infrunta in turul secund pe slovena Polona Hercog, locul 90 WTA. Calificarea in turul al doilea este recompensata la Bucuresti cu un premiu de 3.310 de dolari si cu 30 puncte…

- Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, marti, cu scorul de 6-2, 6-4, pe Danka Kovinici din Muntenegru, locul 134 WTA, in turul al doilea al turneului BRD Bucharest Open, informeaza news.ro.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 19 minute.…

- Cap de serie numarul doi, Mihaela Buzarnescu va debuta marți la BRD Bucharest Open, jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca pe Danka Kovinic, din Muntenegru. Vor mai putea fi urmarite și alte sportive din Romania: Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Andreea Roșca. Intra in material pentru a…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Andreea Mitu, beneficiarele unui wild card, s-au calificat luni in sferturile probei de dublu a turneului BRD Bucharest Open 2018, dotat cu premii de 250.000 dolari, dupa ce au invins perechea Jani Reka-Luca (Ungaria)/Chantal Skamlova (Slovacia) cu 6-2, 6-4,…

- ProSport a aflat si primele trei romance beneficiare de wildcard pentru tabloul principal: Gabriela Ruse (20 ani, 280 WTA), Andreea Rosca (19 ani, 258 WTA) si Miriam Bulgaru (19 ani, 437 WTA). Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan au acces direct pe tabloul principal.…

- LIVE TEXT: Simona Halep – Elise Mertens, in optimi la Roland Garros 2018 (luni, ora 12.00, Eurosport 1 Romania). Simo a caștigat singurul meci direct. Simona Halep – Elise Mertens 5-2 Game 7: ghemul se decide la avantaj. Al doilea break realizat de Halep, 5-2. Game 6: Halep a servit impecabil, 4-2.…

- Simona Halep (1 WTA) și Elise Mertens (16 WTA) vor deschide ziua de tenis pe arena Philippe-Chatrier, miza confruntarii fiind calificarea in sferturile de finala de la Roland Garros. Partida va incepe la ora 12:00 și va putea fi urmarita in direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro. Tot luni, de…