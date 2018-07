Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara (150 WTA) a invins-o pe Alexandra Cadantu (252) si a devenit cea de-a noua jucatoare aflata pe tabloul principal la BRD Bucharest Open, turneu pe zgura cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari care se disputa in aceste zile. IrinaBara s-a impus, scor 5-7, 6-2, 6-2, dupa doua ore si…

- Romania va avea inca o jucatoare pe tabloul principal al turneului feminin de tenis BRD Bucharest Open 2018, care are loc la Arenele BNR din Capitala, Irina Bara sau Alexandra Cadantu, care vor fi adversare in ultimul tur al calificarilor, conform Agerpres.ro Din cele cinci romance care au ajuns in…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA si cap de serie numarul 2, o va intalni pe sportiva din Muntenegru Danka Kovinici (117 WTA) in primul tur al turneului BRD Bucharest Open, conform tragerii la sorti de sambata.Cele doua sportive au mai fost adversare de doua ori, in 2010 la Podgorica…

- Gabriela Ruse, aflata pe locul 197 WTA, a reusit sa se califice pe tabloul principal de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe austriaca Barbara Haas, locul 215 WTA, scor 6-0, 7-5, dupa o ora si 27 de minute de joc.

- Inscrierile pentru editia din acest an a "BRD Bucharest Open", turneul WTA International gazduit, ca in fiecare vara, de Arenele BNR, s au incheiat, iar pe lista jucatoarelor direct acceptate se afla cinci din Romania: Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan, informeaza…

