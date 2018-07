Stiri pe aceeasi tema

- Romania are mai multe reprezentante in semifinalele turneului de dublu de la BRD Bucharest Open și doar o jucatoare la simplu, Mihaela Buzarnescu. Meciurile se vor juca astazi și vor fi transmise de TV Digi Sport 2 și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Romania va avea cu siguranța o pereche in finala de dublu de la BRD Bucharest Open, in semifinale duelandu-se Irina Begu / Andreea Mitu cu Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse. Tot in penultimul act al competiției, dar la simplu, Mihaela Buzarnescu (favorita doi) o va intalni pe Petra Martic in jurul…

- Perechea formata din jucatoarele romane Irina Begu si Andreea Mitu s-a calificat, joi seara, in semifinalele probei de dublu ale turneului BRD Bucharest Open, dupa ce au invins cuplul Lidia Morozova (Belarus)/Aranxta Rus (Olanda), cu scorul de 7-5, 6-2.

